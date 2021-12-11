Скончалась актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни. Звезде Московского драматического театра "Бенефис" было 78 лет. Об этом печальном событии размещено сообщение на сайте театра.
«Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова. Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах».
Также актриса служила в Театре на Покровке, Московском театре комедии, и Театре им. Маяковского.
О причинах смерти, времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.