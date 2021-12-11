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1 час назад

Скончалась актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни. Звезде Московского драматического театра "Бенефис" было 78 лет. Об этом печальном событии размещено сообщение на сайте театра.

Скончалась актриса Наталия Филиппова
Фото: сайт театра "Бенефис"сайт театра "Бенефис"

«Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова. Более 20 лет прослужила она в нашем театре, играла в спектаклях, занималась организационными делами в качестве заведующей труппой. Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах».

Также актриса служила в Театре на Покровке, Московском театре комедии, и Театре им. Маяковского.

О причинах смерти, времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

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