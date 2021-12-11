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12 минут назад

Умер дирижер Михаил Финберг

На 75-м году жизни скончался известный дирижер Михаил Финберг. О смерти народного артиста Белоруссии сообщил телеканал ОНТ, также печальную информацию подтвердили в Минздраве республики.

Умер дирижер Михаил Финберг
Фото: ТАССТАСС

Финберг с 1987 года был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Белоруссии, профессором Белорусской государственной академии музыки. В 2006 году он был награжден орденом Франциска Скорины. Финберг являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

Михаил Яковлевич был мэтром не только в области классической музыки. Финберг работал и со звездами шоу-бизнеса. Так, он выступал вместе с Филиппом Киркоровым на песенном конкурсе "Евровидение" в 1995 году, был дирижером оркестра. А позднее он стал одним из членов жюри национального отбора Белоруссии на этот конкурс.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Прощание с Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии в Минске.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Минздрав РФ,
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