Умер дирижер Михаил Финберг

Финберг с 1987 года был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Белоруссии, профессором Белорусской государственной академии музыки. В 2006 году он был награжден орденом Франциска Скорины. Финберг являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

Михаил Яковлевич был мэтром не только в области классической музыки. Финберг работал и со звездами шоу-бизнеса. Так, он выступал вместе с Филиппом Киркоровым на песенном конкурсе "Евровидение" в 1995 году, был дирижером оркестра. А позднее он стал одним из членов жюри национального отбора Белоруссии на этот конкурс.