Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде. Видео

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 40-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения с распущенными волосами. На ней — блестящее бежевое платье с открытыми плечами и декольте, а также асимметричная юбка с розовыми рюшами, которая полностью обнажает ее бедро. Образ Спирс дополнили черные туфли на каблуках и кулон.