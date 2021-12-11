Макеевой вызвали «скорую» прямо в театр

Анастасия Макеева снова попала в больницу. 39-летней актрисе стала плохо прямо во время репетиции, скорая помощь была вызвана прямо в театр. Об этом рассказала сама Анастасия, разместив сторис инстаграма фотографию с медицинским работником.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня так. Не выдерживает организм мой нагрузок», - сообщила она подписчикам.

Это уже не первая госпитализация Макеевой за последнее время. Не так давно ей уже пришлось лечиться от панкреатита, депрессивного состояния и потери голоса. Тогда звезда объясняла ухудшение своего здоровья переживаниями из-за войны с бывшей супругой своего нынешнего мужа. Напомним, Светлана Малькова пытается добиться алиментов на троих детей от Романа, своего экс-мужа.

В сети обсуждают, действительно ли здоровье Макеевой всерьез пошатнулось, или же подобными инцидентами она пытается поддержать интерес к своей персоне.

«Такие нагрузки пагубны для здоровья, необходимо беречь себя, иначе можно сломаться», «Что ни сделаешь для хайпа».

Макеева недавно вернулась из Турции, где вместе с Мальковым обустраивали купленную ранее квартиру. Тогда звезда писала в микроблоге, что планирует приобрести еше несколько апартаментов и сдавать их в коммерческую аренду.