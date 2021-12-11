В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
39 минут назад

Макеевой вызвали «скорую» прямо в театр

Анастасия Макеева снова попала в больницу. 39-летней актрисе стала плохо прямо во время репетиции, скорая помощь была вызвана прямо в театр. Об этом рассказала сама Анастасия, разместив сторис инстаграма фотографию с медицинским работником.

Макеевой вызвали «скорую» прямо в театр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня так. Не выдерживает организм мой нагрузок», - сообщила она подписчикам.

Это уже не первая госпитализация Макеевой за последнее время. Не так давно ей уже пришлось лечиться от панкреатита, депрессивного состояния и потери голоса. Тогда звезда объясняла ухудшение своего здоровья переживаниями из-за войны с бывшей супругой своего нынешнего мужа. Напомним, Светлана Малькова пытается добиться алиментов на троих детей от Романа, своего экс-мужа.

В сети обсуждают, действительно ли здоровье Макеевой всерьез пошатнулось, или же подобными инцидентами она пытается поддержать интерес к своей персоне.

«Такие нагрузки пагубны для здоровья, необходимо беречь себя, иначе можно сломаться», «Что ни сделаешь для хайпа».

Макеева недавно вернулась из Турции, где вместе с Мальковым обустраивали купленную ранее квартиру. Тогда звезда писала в микроблоге, что планирует приобрести еше несколько апартаментов и сдавать их в коммерческую аренду.

Актриса Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков, прославившийся судебными процессами по неуплате алиментов на детей от первого брака, еще в сентябре прошлого года приобрели двухэтажную квартиру в Аланье.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители