«Очень технично меня убрали»: Васильева об уходе из театра Маяковского

Татьяна Васильева в YouTube-шоу «Откройте, Давид» рассказала, что сейчас почти не снимается в кино. Сценарии, которые ей предлагают, звезде в большинстве своем кажутся неинтересными. А вот театральные работы по-прежнему приносят ей удовольствие. Хотя ее карьера в театре Маяковского закончилась увольнением.
Но не всегда все идет гладко во взаимоотношениях в коллективах.
Так, актриса вполне успешно проработала почти 10 лет в театре Маяковского. Но в итоге ей пришлось уйти – как говорит Васильева, из-за разработанного недругами плана, - пишет СтарХит.
«Я как сейчас помню, как проходила прослушивание у Гончарова в театр. Я была в джинсах, и он сказал: «Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы». Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: «Это все не мое, но победителей не судят, играйте». Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева», - вспоминала актриса.
Васильева была звездой труппы. В театр Маяковского перешел служить ее супруг Георгий Мартиросьян. От театра их семья получила четырехкомнатную квартиру.
Но со временем ситуация изменилась.
«Я думала, что это был самый трагический период в моей жизни. На самом деле, это был счастливый момент. Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли. Был план убрать меня из театра. Очень технично меня убрали», - актриса так и не стала называть имена своих недругов.
Карьера Васильевой от расставания с театром Маяковского не пострадала. Звезда осталась по-прежнему очень востребованной и в кинематографе и на театральных подмостках.
Актриса Татьяна Васильева считает, что романы Прохора Шаляпина с женщинами старшего возраста – это его способ пробиться в жизни.