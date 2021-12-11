«Очень технично меня убрали»: Васильева об уходе из театра Маяковского

«Я как сейчас помню, как проходила прослушивание у Гончарова в театр. Я была в джинсах, и он сказал: «Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы». Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: «Это все не мое, но победителей не судят, играйте». Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева», - вспоминала актриса.