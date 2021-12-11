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24 минуты назад

Ургант заинтересовался трусами Лободы

Светлана Лобода была приглашена на съемки очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Певица была в роскошном наряде с прозрачной юбкой, совершенно не скрывавшей черные микрошортики, со стороны ничем не отличавшиеся от нижнего белья. Иван Ургант этот факт отметил.

Ургант заинтересовался трусами Лободы
Фото: InstagramInstagram

«Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка, и видно трусы?» - спросил он у Светланы.

Певица внесла коррективы, объяснив, что это не трусы, а шорты «из очень плотного материала шанель».

Лобода рассказала, что теперь живет в Европе, что отнимает время и силы на перелеты и переезды. И вообще из-за плотного гастрольного графика иной раз почти не спит по трое суток. Но, тем не менее, о перемене места жительства совершенно не жалеет. Ей очень нравится местный климат и спокойная, дружественная атмосфера в целом. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

«Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать», - ранее говорила звезда.

На Новый год Светлана с дочками прилетит в Москву. У нее выступление на корпоративе.

«Я возьму старшую дочь с собой, уложу младшую. Она любит маму и ее концерты. В 12 ночи буду выступать в Барвихе с маленьким перфомансом вместе с Григорем Лепсом», - рассказала Лобода.

Светлана Лобода в интервью для YouTube-шоу «Экзамен» рассказала о романе с олигархом Артуром Гранцем. Гранц – миллиардер армянского происхождения, владеет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Украины, за что, как пишут СМИ, получил прозвище «короля duty free». Он старше 39-летней Лободы на 11 лет.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Светлана Лобода,
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