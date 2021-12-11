В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
31 минуту назад

Обгоревшую Хлебникову почти не навещает дочь

Певица Марина Хлебникова, сильно пострадавшая при пожаре в своей столичной квартире, находится в институте Склифосовского. Хотя состояние ее немного улучшилось, пишут СМИ, звезде очень не хватает родственного тепла.

Дочь бросила в больнице обгоревшую Хлебникову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы посоветовал родным нашей любимой певицы проявить человечность и навещать Марину Арнольдовну как можно чаще, особенно хочется, чтобы здесь бывала её дочь, которую она очень любит», – рассказал журналистам один из неравнодушных врачей ожогового отделения института Склифосовского.

Состояние Марины Хлебниковой оценивается как стабильное, угрозы заражения крови больше нет. Сейчас она находится не в реанимации, а в обычной палате. Певица смогла поговорить со своей подругой, а та передала разговор «КП». Беседа длилась пару минут.

«Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима», – сказала Марина и поблагодарила всех за поддержку.

Врачи довольны своей звездной пациенткой: она выполняет все требования и старается выздороветь изо всех сил.

Ранее «ФедералПресс» писал, что музыкант Александр Белов обвинил коллег в том, что они не хотят помочь певице. Никто из приятелей Марины не приехал сдать для нее кровь.

Раскрыты прогнозы врачей по состоянию Марины Хлебниковой

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Александр Белов,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители