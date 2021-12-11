Дочь бросила в больнице обгоревшую Хлебникову

Певица Марина Хлебникова, сильно пострадавшая при пожаре в своей столичной квартире, находится в институте Склифосовского. Хотя состояние ее немного улучшилось, пишут СМИ, звезде очень не хватает родственного тепла.

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«Я бы посоветовал родным нашей любимой певицы проявить человечность и навещать Марину Арнольдовну как можно чаще, особенно хочется, чтобы здесь бывала её дочь, которую она очень любит», – рассказал журналистам один из неравнодушных врачей ожогового отделения института Склифосовского.

Состояние Марины Хлебниковой оценивается как стабильное, угрозы заражения крови больше нет. Сейчас она находится не в реанимации, а в обычной палате. Певица смогла поговорить со своей подругой, а та передала разговор «КП». Беседа длилась пару минут.

«Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима», – сказала Марина и поблагодарила всех за поддержку.

Врачи довольны своей звездной пациенткой: она выполняет все требования и старается выздороветь изо всех сил.