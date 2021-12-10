Наталья Орейро приехала в Россию по своему паспорту

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, недавно ставшая гражданкой РФ, впервые посетила Россию в новом статусе. Об этом она сообщила в пятницу своим поклонникам в прямом эфире во "ВКонтакте".
"Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. 10 ноября в посольстве РФ в Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт.