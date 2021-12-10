Наталья Орейро приехала в Россию по своему паспорту

Аргентинская певица и актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро, недавно ставшая гражданкой РФ, впервые посетила Россию в новом статусе. Об этом она сообщила в пятницу своим поклонникам в прямом эфире во "ВКонтакте".