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33 минуты назад

Последние слова Градского перед смертью успели снять на видео

Смерть Александра Градского стала ударом не только для поклонников маэстро, но и всех тех, кто уже на протяжении десяти лет следит за участниками популярного шоу «Голос». Как выяснилось, незадолго до госпитализации Градский уже предчувствовал свой конец.

Последние слова Градского перед смертью успели снять на видео
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

1 декабря страна простилась с певцом и композитором Александром Градским. Траурная церемония состоялась в музыкальном театре «Градский Холл», куда пришли не только давние друзья маэстро, но и многочисленные участники проекта «Голос». Как стало известно ранее, последние выпуски, в которых артист снимался несмотря на проблемы со здоровьем, стали для Градского самым настоящим испытанием. В паузах между съемками ему приходилось лежать под капельницами, а в студию «Голоса» его и вовсе доставляли на медицинских носилках.

Спустя неделю после похорон Александра Борисовича стало известно о его последних словах, которые прозвучали на шоу. Скорее всего, наставник уже предчувствовал скорый конец, хотя и пытался до последнего держаться молодцом при коллегах и молодой гвардии. Так после выступления одного из подопечных Димы Билана маэстро порассуждал о танцах, которыми он не мог заниматься не только в силу возраста, но и из-за серьезных проблем с ногами.

«Я этого вообще не понимаю. Совсем. Я понимаю, что многие танцуют, и им это нравится. Но, может быть, потому что я давно не танцую», - произнес он с улыбкой, на что ему вдруг возразила Пелагея: « Неправда, на «Голосе» мы танцевали!»

«Мы все тут при своем деле», - произнес Градский свои последние слова, которые попали на видео.

Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. За свою карьеру артист выпустил 18 альбомов и написал музыку к десяткам известных кинофильмов. Последние 18 лет артист состоял в гражданском браке с моделью Мариной Коташенко, подарившей возлюбленному двоих сыновей. Незадолго до смерти 37-летняя блондинка настояла на том, чтобы эти многолетние отношения были наконец-то узаконены.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Дима Билан,
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