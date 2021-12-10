Последние слова Градского перед смертью успели снять на видео

Смерть Александра Градского стала ударом не только для поклонников маэстро, но и всех тех, кто уже на протяжении десяти лет следит за участниками популярного шоу «Голос». Как выяснилось, незадолго до госпитализации Градский уже предчувствовал свой конец.
1 декабря страна простилась с певцом и композитором Александром Градским. Траурная церемония состоялась в музыкальном театре «Градский Холл», куда пришли не только давние друзья маэстро, но и многочисленные участники проекта «Голос». Как стало известно ранее, последние выпуски, в которых артист снимался несмотря на проблемы со здоровьем, стали для Градского самым настоящим испытанием. В паузах между съемками ему приходилось лежать под капельницами, а в студию «Голоса» его и вовсе доставляли на медицинских носилках.
Спустя неделю после похорон Александра Борисовича стало известно о его последних словах, которые прозвучали на шоу. Скорее всего, наставник уже предчувствовал скорый конец, хотя и пытался до последнего держаться молодцом при коллегах и молодой гвардии. Так после выступления одного из подопечных Димы Билана маэстро порассуждал о танцах, которыми он не мог заниматься не только в силу возраста, но и из-за серьезных проблем с ногами.
«Я этого вообще не понимаю. Совсем. Я понимаю, что многие танцуют, и им это нравится. Но, может быть, потому что я давно не танцую», - произнес он с улыбкой, на что ему вдруг возразила Пелагея: « Неправда, на «Голосе» мы танцевали!»
«Мы все тут при своем деле», - произнес Градский свои последние слова, которые попали на видео.
Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. За свою карьеру артист выпустил 18 альбомов и написал музыку к десяткам известных кинофильмов. Последние 18 лет артист состоял в гражданском браке с моделью Мариной Коташенко, подарившей возлюбленному двоих сыновей. Незадолго до смерти 37-летняя блондинка настояла на том, чтобы эти многолетние отношения были наконец-то узаконены.