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35 минут назад

МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. Видео

Певица МакSим, ставшая лауреатом XXVI национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь, пишет ТАСС.

МакSим летом 2021 года тяжело переболела коронавирусом и около полутора месяцев провела в медикаментозном сне на ИВЛ.

«Золотой граммофон» певица получила за песню «Спасибо», которая много недель держалась в хит-параде «Русского Радио».

Певица поблагодарила всех, кто голосовал за ее трек и переживал за ее здоровье. Она также почтила память режиссера видео на эту песню Вадима Шатрова, который умер от коронавируса.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», - сказала МакSим.

Представляя врачей, она не смогла сдержать слез от нахлынувших эмоций. Зрители аплодировали им стоя.

Шоу-бизнес,Видео,Вадим Шатров,Русское Радио,ИТАР-ТАСС,
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