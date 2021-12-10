МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. Видео

Певица МакSим, ставшая лауреатом XXVI национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь, пишет ТАСС.
МакSим летом 2021 года тяжело переболела коронавирусом и около полутора месяцев провела в медикаментозном сне на ИВЛ.
«Золотой граммофон» певица получила за песню «Спасибо», которая много недель держалась в хит-параде «Русского Радио».
Певица поблагодарила всех, кто голосовал за ее трек и переживал за ее здоровье. Она также почтила память режиссера видео на эту песню Вадима Шатрова, который умер от коронавируса.
«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», - сказала МакSим.
Представляя врачей, она не смогла сдержать слез от нахлынувших эмоций. Зрители аплодировали им стоя.