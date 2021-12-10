Адвокат раскрыл подробности развода Григория Лепса

Адвокат жены Лепса рассказала о разводе звездной пары

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Решение о разводе певца Григория Лепса и его супруги Анны было обоюдным, к нему привел кризис в отношениях, сообщила адвокат жены Оксана Якимова, пишет «СтарХит».

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Ранее сообщалось, что жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет брака. У пары трое детей. Расторжение союза назначено на 20 декабря на мировом участке №364 Хамовнического суда.

По словам Якимовой, пара приняла решение совместно, оно окончательное. Развод предстоит мирный, без скандалов и раздела имущества. Пара остается в добрых отношениях. Лепс и его жена намерены поддерживать общение, совместно заниматься воспитанием детей.

«Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо», - считает Якимова.

Супруги пока не поднимали вопрос раздела совместно нажитого имущества и бизнеса. Адвокат считает, что, скорее всего, он подниматься и не будет. Последние годы семья певца жила в загородном особняке в поселке «Коровино» под Москвой. Лепс признавался, что построил этот дом для жены и детей.

В суде «СтарХиту» также пояснили, что никаких возражений от самого Григория Лепса на иск не поступало, его представитель на заседания не являлся.

«Если мы получим подтверждение, что ответчик получал извещение о датах слушаний, то развод может состояться и без его присутствия», — пояснил пресс-секретарь.