Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США

Российская супермодель Ирина Шейк выставила на продажу свою квартиру в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом сообщает Realtor.com.

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По данным компании, Шейк оценила недвижимость в 8,2 миллиона долларов. Модель приобрела кондоминиум в 2016 году за шесть миллионов долларов.

В Realtor.com предполагают, что сама Шейк в квартире никогда не жила — вскоре после покупки она была выставлена на рынок аренды за 19 995 долларов в месяц (почти 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).