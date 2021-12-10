В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
16 минут назад

Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США

Российская супермодель Ирина Шейк выставила на продажу свою квартиру в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом сообщает Realtor.com.

Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным компании, Шейк оценила недвижимость в 8,2 миллиона долларов. Модель приобрела кондоминиум в 2016 году за шесть миллионов долларов.

В Realtor.com предполагают, что сама Шейк в квартире никогда не жила — вскоре после покупки она была выставлена на рынок аренды за 19 995 долларов в месяц (почти 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Общая площадь выставленного на продажу кондоминиума почти 186 квадратных метров. Главной его особенностью является частная терраса с видом на парк и реку Гудзон. В жилом комплексе всего 91 квартира. Для их владельцев в здании работает фитнес-центр, бассейн и фреш-бар. Также в пользовании жильцов имеется частная зеленая зона общей площадью более 3000 квадратных метров, крытая подъездная дорога и гараж с полным спектром услуг.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители