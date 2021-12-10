Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США

Российская супермодель Ирина Шейк выставила на продажу свою квартиру в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Об этом сообщает Realtor.com.
По данным компании, Шейк оценила недвижимость в 8,2 миллиона долларов. Модель приобрела кондоминиум в 2016 году за шесть миллионов долларов.
В Realtor.com предполагают, что сама Шейк в квартире никогда не жила — вскоре после покупки она была выставлена на рынок аренды за 19 995 долларов в месяц (почти 1,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Общая площадь выставленного на продажу кондоминиума почти 186 квадратных метров. Главной его особенностью является частная терраса с видом на парк и реку Гудзон. В жилом комплексе всего 91 квартира. Для их владельцев в здании работает фитнес-центр, бассейн и фреш-бар. Также в пользовании жильцов имеется частная зеленая зона общей площадью более 3000 квадратных метров, крытая подъездная дорога и гараж с полным спектром услуг.