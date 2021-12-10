Моргенштерну пригрозили в России новым судом

Российского рэпера Алишера Моргенштерна, если он вернется в Россию, будет ждать еще одно разбирательство. Столичный арбитражный суд привлек его как третье лицо по иску крупного банка, чьим сотрудником он является, к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Уточняется, что в апреле 2021 года ФАС признала клип исполнителя под названием «Клип за десять лямов» нарушающей закон рекламой банка. В ведомстве сочли, что в ролике «присутствуют нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений».

Позднее банк привлек Моргенштерна как сотрудника, устроив его директором по работе с молодежью, чтобы избежать исков, тем не менее для ведомства это не послужило достаточным аргументом.