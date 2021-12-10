Жена Лепса подала на развод

Брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой распался. Спустя 20 лет семейной жизни супруги решили развестись, сообщает журнал StarHit.
Уточняется, что пара рассталась на мирной ноте. Григорий и Анна не собираются делить имущество и выносить взаимоотношения на суд общественности. В суде супруги встретятся 20 декабря, чтобы завершить бракоразводный процесс.
Напомним, бывшие возлюбленные встретились в 2000 году. Спустя два года они узаконили отношения. Причины, по которым союз Лепса и Шаплыковой распался неизвестны. Однако еще недавно музыкант трогательно обращался к жене в социальных сетях.
«Я желаю тебе всегда оставаться такой же невероятно красивой, умной, веселой и жизнерадостной. Пусть каждое твое стремление знаменуется победой, пусть каждая твоя мечта обязательно исполнится. Спасибо за детей и заботу о нас. Здоровья тебе, великолепного настроения и счастья!» — писал 59-летний артист, признаваясь Анне в любви.
Ранее кардиолог Римма Мойсенко 14 ноября опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы заявляла о сердечном приступе актера Павла Прилучного после развода.