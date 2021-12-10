Хилькевич пожаловалась на эйджистов

«Хватит воспринимать женщин как товар или вещь со сроком годности! Общество имеет крайне сильное влияние на нас. Все хотят, чтобы женщины с годами не превращались в «недовольных сварливых бабок», так воспринимайте женщин как женщин, как личности, независимо от их возраста», — призвала актриса.