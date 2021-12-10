Хилькевич пожаловалась на эйджистов

Актриса Анна Хилькевич заявила о необходимости перестать «воспринимать женщин как товар со сроком годности». С таким призывом она обратилась к подписчикам в Instagram.
«Слушайте, что это за отвратительная тема такая в мире — шеймить за возраст? Это так нелепо и странно, когда люди пишут комментарии типа «фу, такая старая», «тетя» и так далее», — пожаловалась актриса.
Она напомнила, что старение — это естественный физиологический процесс, который переживают все люди. По мнению артистки, более молодой возраст не является признаком какого-либо превосходства. Хилькевич предположила, что сторонников эйджизма принуждали в детстве уважать старших — и теперь они «отыгрываются».
Согласно словам звезды «Универа», гендерно окрашенный эйджизм в настоящее время стал проблемой современного общества.
«Хватит воспринимать женщин как товар или вещь со сроком годности! Общество имеет крайне сильное влияние на нас. Все хотят, чтобы женщины с годами не превращались в «недовольных сварливых бабок», так воспринимайте женщин как женщин, как личности, независимо от их возраста», — призвала актриса.