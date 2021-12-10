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15 минут назад

Асмус рассказала о тяжелой утрате из-за COVID

Актриса Кристина Асмус рассказала о смерти своего дедушки от коронавируса. В Instagram она призналась, что о смерти мужчины семья узнала не от врачей, а от похоронного агентства — его сотрудники позвонили и сами предложили свои услуги.

Асмус рассказала о тяжелой утрате из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина скончался 7 декабря, в день своего рождения. По словам артистки, родственник был металлургом, а также «самым веселым и артистичным ворчуном» из всех людей, которых она знает. Дедушка обожал Высоцкого и любил пародировать его, а также никогда и ничего не выбрасывал — «даже крышки и дырявые пакеты».

«Я проводила в Новокузнецке каждое лето всё своё детство и это были самые счастливые месяцы в году. Походы в тайгу за грибами и шишками, рыбалка, дойка коровы, самая лучшая в мире баня, поездки в коляске мотоцикла — миллион счастливых воспоминаний», — вспомнила Асмус близкого человека.

В конце поста Кристина призналась, что нет дня, «чтобы я не думала» о своих дедушке и бабушке.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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