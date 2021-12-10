Актер из «Т-34» рассказал о слухах про РФ за границей

Снимающийся в российском кино Австрийский актер Вольганг Черни рассказал о слухах, которые ему довелось слышать про страну до его визита. В интервью для Teleprogrmma.pro он рассказал, что различные предрассудки обычно распространяют люди, которые в России никогда и не бывали.