В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
4 минуты назад

Австрийский актер из «Т-34» рассказал о слухах про Россию за границей

Снимающийся в российском кино Австрийский актер Вольганг Черни рассказал о слухах, которые ему довелось слышать про страну до его визита. В интервью для Teleprogrmma.pro он рассказал, что различные предрассудки обычно распространяют люди, которые в России никогда и не бывали.

Актер из «Т-34» рассказал о слухах про РФ за границей
Фото: ТАССТАСС

«Мне говорили: "В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты". И тогда я спросил: "Ребята, а кто уже здесь был?" Оказалось, что никто», — отметил актер.

После того, как Черни побывал в стране и стал работать в российском шоу-бизнесе, он сложил собственное представление об атмосфере, которое отличается от расхожего мнения.

Россиянку поразили рассказы украинцев про Крым

«В России хорошо чувствуют фальшь. Что касается съемок, то люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата», — заключил Черни.

Напомним, что 37-летний австриец уже знаком российским зрителям по сериалам «Тобол», боевику «Т-34» и семейной драме «Скажи ей». Черни живет в Вене, однако регулярно прилетает в Москву на съемки в российских картинах.
Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители