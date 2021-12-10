Актер из «Т-34» рассказал о слухах про РФ за границей

Снимающийся в российском кино Австрийский актер Вольганг Черни рассказал о слухах, которые ему довелось слышать про страну до его визита. В интервью для Teleprogrmma.pro он рассказал, что различные предрассудки обычно распространяют люди, которые в России никогда и не бывали.
«Мне говорили: "В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты". И тогда я спросил: "Ребята, а кто уже здесь был?" Оказалось, что никто», — отметил актер.
После того, как Черни побывал в стране и стал работать в российском шоу-бизнесе, он сложил собственное представление об атмосфере, которое отличается от расхожего мнения.
«В России хорошо чувствуют фальшь. Что касается съемок, то люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата», — заключил Черни.