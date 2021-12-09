Слезы и прощания: Седокова намекнула на расставание с мужем

Анна Седокова в последние пару дней не на шутку переполошила поклонников сторис и постами в своем Instagram-аккаунте. Сначала певица предстала перед фанатами зареванной, а после написала текст в соцсети на тему прощания. Разбираемся в произошедшем.

Фото: Instagram Instagram

Сутки назад Седокова сняла сторис в Instagram, на которой предстала в неприглядном виде — с опухшими, покрасневшими глазами и влажными ресницы, явно указывающими на то, что певица сильно плакала.

Видео дня

«Как-то так было сегодня. И вчера. Но нужно взять себя в руки, надеть леопардовое платье с декольте и идти петь (прим. на новогоднем концерте МУЗ-ТВ)», — подписала сторис Седокова.

Данной публикации предшествовал пост ее супруга — баскетболиста Яниса Тимма, в котором он написал, что решил не оставаться в казанском клубе «Уникс».

Многие связали слезы певицы с этой новостью, и все же это мало, что проясняет.

После этого сегодня днем Седокова опубликовала новую сторис со следующим текстом:

«Все, что ни происходит в нашей жизни уже произошло. Знаете в чем моя суперспособность? В том, что я умею подниматься, что бы ни случилось. А случается разное. Но это уже произошло и этого не изменить. Уметь фокусироваться на будущем. Взять себя в руки. И идти дальше. Стать сильнее, богаче, умнее. Фокус внимания на будущее. Жить в настоящем».

В череде неоднозначных публикаций эта стала не последней. Час назад в своем Instagram певица разместила пост, начав его со слов «Прости и прощай». После недолгих размышлений о неумении некоторых людей прощаться, Седокова раскрыла «истинную мысль своего сообщения».

«Если люди расстаются — это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво», — написала певица.