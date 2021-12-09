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20 минут назад

«Мисс Москва» Оксана Воеводина покинула Россию

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина увезла сына экс-короля Малайзии Мухаммада V в Лондон.

«Мисс Москва» Оксана Воеводина покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воеводина рассказала в Instagram, что они с сыном Леоном, которому сейчас 2,5 года, переехали в Великобританию два месяца назад. По ее словам, она не хотела сообщать о переезде, пока полностью не обустроилась: оформила все документы, нашла работу и сняла квартиру в столичном районе Челси.

Экс-супруга короля Малайзии призналась, что уже в третий раз начинает жизнь с чистого листа. В 17 лет она переехала из Таганрога в Москву, в 24 года отправилась в Малайзию, и сейчас, в 29, решила сменить Россию на Англию.

«В Москве у меня осталось все - родные, друзья, квартира, машина, ипотека… Кое-какие вопросы по бизнесу, которые я могу решать удаленно. В Лондоне все новое, но я никогда не боялась перемен и, наверное, поэтому в моей жизни происходило столько приключений, иногда хороших, иногда не очень», - написала Воеводина.

Модель выразила уверенность, что в Лондоне у нее «все получится». По ее словам, она всегда хотела, чтобы Леон получил образование в Англии. Воеводина призналась, что сын схватывает английскую речь на лету и уже общается с ровесниками на детской площадке.

Оксана Воеводина стала известна в 2018 году, когда вышла замуж за короля Малайзии Тенку Султана Мухаммада V. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское – Рихана. В январе 2019 года Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая того же года у них родился сын, а в июне местные СМИ сообщили, что Мухаммад развелся с русской женой по законам шариата, не уведомив ее об этом.

Шоу-бизнес,Оксана Воеводина,
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