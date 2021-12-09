Необычный образ обнаженного Тарзана удивил поклонников

Стриптизер Сергей Глушко в очередной раз порадовал поклонников полуобнаженной фотографией в Instagram.
Супруг певицы Наташи Королевой сфотографировался с коллегами по «Тарзан-шоу» в нарядах Деда Мороза, накинутых на голое тело.
На снимке четверо обнаженных мужчин в распахнутых халатах и новогодних головных уборах позируют, прикрывая наготу подарочными коробками.
«Дед Морозы мечты»,
«Хочу Деда Мороза»,
«Отличные деды»,
«Классная компания»,
- написали поклонники Тарзана в комментариях к посту.
На днях Тарзан разместил видео, на котором он раздевается до трусов, а затем поднимает штангу. Многие подписчики не оценили задумку и посоветовали 51-летнему стриптизеру перестать обнажаться на публике.