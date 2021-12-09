Необычный образ обнаженного Тарзана удивил поклонников

Стриптизер Сергей Глушко в очередной раз порадовал поклонников полуобнаженной фотографией в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Супруг певицы Наташи Королевой сфотографировался с коллегами по «Тарзан-шоу» в нарядах Деда Мороза, накинутых на голое тело.

На снимке четверо обнаженных мужчин в распахнутых халатах и новогодних головных уборах позируют, прикрывая наготу подарочными коробками.

«Дед Морозы мечты»,

«Хочу Деда Мороза»,

«Отличные деды»,

«Классная компания»,

- написали поклонники Тарзана в комментариях к посту.