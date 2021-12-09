Прохора Шаляпина уличили в трате денег покойной жены

Прохор Шаляпин купил Mercedes за 15 млн рублей и похвастался покупкой в Instagram.
Певец опубликовал фотографии на фоне светло-серого Mercedes-Benz G-класса и написал: «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал!»
На официальном сайте Mercedes стоимость автомобиля начинается от 12 млн рублей.
Издание «Комсомольская правда» предположило, что певец начал тратить деньги покойной жены Татьяны Дэвис. Еще до свадьбы Татьяна оформила на Прохора четыре квартиры в Москве. Предположительно, певец продал одну или несколько из них, что позволило ему купить люксовый автомобиль. Ранее Шаляпин жаловался на отсутствие денег.
Канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в конце сентября от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным.