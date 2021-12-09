Лоза пожаловался на «гаденыша» из Петербурга

Музыкант Юрий Лоза после общения с петербуржским мастером по ремонту гаджетов пожаловался на своей странице в Facebook на необязательность жителей Северной столицы и отсутствие у них заботы о добром имени города.

«Когда-то питерцы пытались меня убедить, что они отличаются от москвичей в лучшую сторону. Мол, они менее понтовитые, зато более обязательные и заботятся о добром имени города. Я же утверждал, что люди везде одинаковы. Вот пример моей правоты», - написал Лоза.

Он рассказал, что 19 сентября он, будучи в Ленинградской области, уронил свой старый iPad, и у гаджета треснуло стекло. Он пояснил, что на следующий день он собирался работать в Санкт-Петербурге, а затем возвращаться в Москву. В связи с этим он нашел мастерскую рядом с площадкой и договорился, что утром закинет гаджет, а вечером заберет его. Мастер пообещал заменить стекло быстро и качественно. Вечером Лоза оплатил работу и забрал iPad, но уже дома не смог его запустить и снова связался с мастером.