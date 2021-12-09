Лоза пожаловался на «гаденыша» из Петербурга

Музыкант Юрий Лоза после общения с петербуржским мастером по ремонту гаджетов пожаловался на своей странице в Facebook на необязательность жителей Северной столицы и отсутствие у них заботы о добром имени города.
«Когда-то питерцы пытались меня убедить, что они отличаются от москвичей в лучшую сторону. Мол, они менее понтовитые, зато более обязательные и заботятся о добром имени города. Я же утверждал, что люди везде одинаковы. Вот пример моей правоты», - написал Лоза.
Он рассказал, что 19 сентября он, будучи в Ленинградской области, уронил свой старый iPad, и у гаджета треснуло стекло. Он пояснил, что на следующий день он собирался работать в Санкт-Петербурге, а затем возвращаться в Москву. В связи с этим он нашел мастерскую рядом с площадкой и договорился, что утром закинет гаджет, а вечером заберет его. Мастер пообещал заменить стекло быстро и качественно. Вечером Лоза оплатил работу и забрал iPad, но уже дома не смог его запустить и снова связался с мастером.
«Тот предложил выслать прибор почтой, что я и сделал. Через пять дней «Левша» сообщил, что получил посылку, обнаружил неисправность, а также взял несколько дней (!) на починку и отправку обратно... жду до сих пор», - написал Лоза.
По его словам, мастер последний раз выходил на связь 24 ноября, потом вообще перестал отвечать на звонки и читать СМС.
«Знает ведь, гаденыш, что сам я ради iPad’а в Питер не поеду, а просить кого-то, чтобы решил проблему силовым путем, тоже не стану. Ну и где тут хваленая питерская обязательность? Где забота о добром имени города?», - пожаловался Лоза.