Раскрыт гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае

«На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — приводятся в материале слова Берина.