Раскрыт гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае

Певец Андрей Данилко в амплуа Верки Сердючки выступит в новогоднюю ночь на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае. За час концерта звезде заплатят порядка 12 миллионов рублей, сообщает StarHit.
Организатор фестиваля Максим Берин в беседе с журналом признался, что договариваться с Данилко пришлось за полтора года до даты проведения мероприятия.
«На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — приводятся в материале слова Берина.
Также организатор фестиваля в Дубае отметил, что требования у Данилко оказались достаточно скромные. По мнению Берина, это является показателем «профессиональности и адекватности артиста».
«Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу: перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности "сьюиты". Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения», — заключил Берин.
На сцену отеля в Дубае Верка Сердючка выйдет сразу после боя курантов 31 декабря. Также в эту ночь там выступят «Иванушки International».