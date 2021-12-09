В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
22 минуты назад

Какой гонорар получит Верка Сердючка за выступление в Дубае на Новый год

Певец Андрей Данилко в амплуа Верки Сердючки выступит в новогоднюю ночь на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае. За час концерта звезде заплатят порядка 12 миллионов рублей, сообщает StarHit.

Раскрыт гонорар Верки Сердючки за новогоднее выступление в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организатор фестиваля Максим Берин в беседе с журналом признался, что договариваться с Данилко пришлось за полтора года до даты проведения мероприятия.

«На Новый год лучше, чем Верка Сердючка, артиста придумать невозможно. Мы работаем не первый раз и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — мега довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — приводятся в материале слова Берина.

Также организатор фестиваля в Дубае отметил, что требования у Данилко оказались достаточно скромные. По мнению Берина, это является показателем «профессиональности и адекватности артиста».

«Никаких заморочек, у Андрея все стандартно, соответствует имиджу: перелет бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности "сьюиты". Кроме того, мы предложили Данилко и оставляем его потом на несколько дней отдохнуть в Дубае — он с радостью согласился. У нас не только рабочие, но и прекрасные дружеские отношения», — заключил Берин.

На сцену отеля в Дубае Верка Сердючка выйдет сразу после боя курантов 31 декабря. Также в эту ночь там выступят «Иванушки International».

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители