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17 минут назад

Директор Моргенштерна рассказал правду о возвращении рэпера в РФ

Концертный директор Алишера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг сообщения о возвращении рэпера в Россию, назвав их шуткой. Об этом пишет URA.RU.

Директор Моргенштерна отшутился на вопрос о возвращении рэпера
Фото: InstagramInstagram

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого рэпер уехал из России. Сегодня в одном из фан-аккаунтов Моргенштерна был опубликован трек «Домой». На вопрос, может ли это значить, что рэпер возвращается в Москву, концертный директор музыканта ответил положительно.

Однако в разговоре с URA.RU Владимир Шавгулидзе назвал свои слова шуткой.

«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит», - пояснил он.

Концертный директор пообещал, что на все вопросы на эту тему звонящие ему «будут получать юмористический ответ».

Недавно в СМИ появились сообщения, что администрация президента России якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая ему возможность возвращения в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Александр Бастрыкин,Администрация Президента РФ,СКР,РИА Ura.ru,
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