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33 минуты назад

Концертный директор Моргенштерна опроверг его возвращение в РФ. «Это был юмор»

Концертный директор рэпера Моргенштерна Владимир Шавгулидзе опроверг информацию о возвращении артиста в Россию. Он заявил URA.RU, что это была шутка. До этого стало известно, что Моргенштерн может вернуться 9 декабря.

Директор Моргенштерна отшутился на вопрос о возвращении рэпера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это был юмор. В один из четвергов он точно вернется. Ничего не могу сказать, моя задача в другом состоит. Поэтому если будут звонить, будут получать юмористический ответ», — сказал URA.RU Владимир Шавгулидзе.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на концертного директора рэпера сообщили, что рэпер может вернуться в Москву 9 декабря. Артист уехал из России после заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он обвинил исполнителя в «продаже наркотиков в соцсетях».

Шоу-бизнес,Александр Бастрыкин,СКР,РИА Новости,
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