Бояков рассказал о состоянии Дорониной

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков усомнился в том, что Татьяна Доронина сможет вернуться в театр. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
1 ноября художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что новый гендиректор Владимир Кехман попросил его уйти из театра. Бояков связал это с критикой в свой адрес со стороны бывшего худрука Татьяны Дорониной.
При этом Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» во МХАТе, отметив, что в театре слишком много управленцев.
По словам Эдуарда Боякова, он сомневается, что почетный президент МХАТа Татьяна Доронина сможет вернуться в театр.
«Ее помощники говорят, что она давно не выходит на улицу. Но и до моего прихода в театре она не появлялась там месяцами», - пояснил он.
Ранее близкая подруга 88-летней народной артистки СССР Татьяны Дорониной Лидия Матасова рассказала, что та «сознательно стала затворницей» из-за стресса, который был связан с ее увольнением с должности худрука и назначением на пост режиссера МХАТа Эдуарда Боякова.