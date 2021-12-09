Бояков рассказал о состоянии Дорониной

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков усомнился в том, что Татьяна Доронина сможет вернуться в театр. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

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1 ноября художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сообщил, что новый гендиректор Владимир Кехман попросил его уйти из театра. Бояков связал это с критикой в свой адрес со стороны бывшего худрука Татьяны Дорониной.

При этом Кехман анонсировал «жесточайшие сокращения» во МХАТе, отметив, что в театре слишком много управленцев.

По словам Эдуарда Боякова, он сомневается, что почетный президент МХАТа Татьяна Доронина сможет вернуться в театр.

«Ее помощники говорят, что она давно не выходит на улицу. Но и до моего прихода в театре она не появлялась там месяцами», - пояснил он.