Разыграев уволился с МУЗ-ТВ после штрафа за гей-пропаганду

Ведущий, программный директор МУЗ-ТВ Андрей Разыграев рассказал в Instagram о своем увольнении с телеканала после 15 лет работы.

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По словам Разыграева, его увольнение не связано с недавним штрафом за гей-пропаганду.

"Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры", - написал он.

Коллегам он пожелал удачи.

"Мы ходили на работу не за зарплатой, а за удовольствием — это отличало наш дружный коллектив на медиарынке", - поделился Разыграев.

Разыграев уточнил, что его новая работа также связана с шоу-бизнесом, однако не стал уточнять, чем именно займется.

Ранее медиаменеджер был оштрафован на 100 тыс. руб. по статье 6.21 часть 2 административного кодекса, предусматривающую наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.