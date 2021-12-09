Разыграев уволился с МУЗ-ТВ после штрафа за гей-пропаганду

Ведущий, программный директор МУЗ-ТВ Андрей Разыграев рассказал в Instagram о своем увольнении с телеканала после 15 лет работы.
По словам Разыграева, его увольнение не связано с недавним штрафом за гей-пропаганду.
"Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры", - написал он.
Коллегам он пожелал удачи.
"Мы ходили на работу не за зарплатой, а за удовольствием — это отличало наш дружный коллектив на медиарынке", - поделился Разыграев.
Разыграев уточнил, что его новая работа также связана с шоу-бизнесом, однако не стал уточнять, чем именно займется.
Ранее медиаменеджер был оштрафован на 100 тыс. руб. по статье 6.21 часть 2 административного кодекса, предусматривающую наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
11 июня организация "Ветераны России" обратилась в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку "Муз-ТВ" из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции вручения премии музканала, где на красной дорожке Филипп Киркоров и блогер Дава изображали молодоженов, а несколько блогеров-мужчин пришли в платьях. 17 ноября Басманный суд оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" на 1 млн руб. за гей-пропаганду в эфире. Суд назначил каналу максимально возможный штраф.