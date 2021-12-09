Моргенштерн спел о возвращении в Россию в слитом в сеть треке

Новый трек Алишера Моргенштерна "Домой" слили в сеть, сообщает Flow.
В песне Моргенштерн рассказывает о своем отъезде в Дубай, на который решился после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист якобы "продает наркотики в соцсетях". Музыкант посмеялся, что новость о его отъезде стала "громче, чем камбэк Оксимирона". Обвинения Бастрыкина он отрицает.
"Это неправильно. Я в соцсетях лишь своим [лицом]". "Я пока что не хочу лететь домой, но когда-то прилечу", - обещает он. "Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness", - прокомментировал он сообщения о закрытии одного из своих ресторанов.
Ранее менеджер Моргенштерна Артем Клюшин опубликовал в TikTok первое видео, на котором можно увидеть улетевшего в Дубай исполнителя. В ролике можно увидеть, как жена хип-хоп-исполнителя Дилара Зинатуллина возит его в кресле-каталке.