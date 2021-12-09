Моргенштерн спел о возвращении в Россию в слитом в сеть треке

"Это неправильно. Я в соцсетях лишь своим [лицом]". "Я пока что не хочу лететь домой, но когда-то прилечу", - обещает он. "Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете happiness", - прокомментировал он сообщения о закрытии одного из своих ресторанов.