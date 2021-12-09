Косметолог перечислила пластические операции Федункив

50-летняя актриса и экс-участница шоу Comedy Woman Марина Федункив воспользовалась услугами пластических хирургов перед свадьбой с 37-летним итальянецем Стефано Маджи. Об этом рассказала косметолог, руководитель клиники Эстетической Медицины Татьяна Баллирано, сообщает «Комсомольская правда».
Эксперт прокомментировала разлетевшийся в сети коллаж с фотографиями актрисы до и после предполагаемых вмешательств.
«Женщине 50 лет, она прилично похудела и такая большая потеря веса не может сказаться на коже. <…> Думаю, тут грамотно сделана пластика. Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры. В любом случае специалисты постарались - Марина похорошела», — отметила специалист.
Ранее Федункив поделилась, что обговорила с супругом детали брачного контракта.
«Стефано обсуждал со мной договор в том аспекте, чтобы у меня не было вопросов: может, ему от меня что-то нужно или он на что-то претендует? Не исключаю, что документ сделаем», — рассказала она.