Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным «112», певицу ждет длительная реабилитация из-за 20 процентов ожогов тела и ингаляционного поражения.
Пожар в московской квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Источники СМИ называли его предварительной причиной неосторожное обращение с огнем.
Пострадавшую при пожаре певицу госпитализировали. По данным СМИ, некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. В начале этой недели на странице Хлебниковой в Instagram сообщили, что состояние певицы стабилизуется.
«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).