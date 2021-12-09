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48 минут назад

Хлебникову выписали из реанимации

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Хлебникову перевели из реанимации
Фото: ТАССТАСС

По данным «112», певицу ждет длительная реабилитация из-за 20 процентов ожогов тела и ингаляционного поражения.

Пожар в московской квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. Источники СМИ называли его предварительной причиной неосторожное обращение с огнем.

Хлебникова пыталась спастись из горящей комнаты

Пострадавшую при пожаре певицу госпитализировали. По данным СМИ, некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. В начале этой недели на странице Хлебниковой в Instagram сообщили, что состояние певицы стабилизуется.

«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,
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