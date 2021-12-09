Хлебникову перевели из реанимации

«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).