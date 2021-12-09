Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой

Поп-исполнитель Филипп Киркоров признал, что отношения с Аллой Пугачевой были ошибкой. В беседе с изданием «7Дней» он рассказал, что весь их брак начался как его каприз.
«Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — заявил Киркоров.
Также музыкант отметил, что его жизнь сильно изменилась с рождением детей — Мартина и Аллы-Виктории. Киркоров признался, что стал жить с оглядкой на то, как на его поступки и песни посмотрят наследники.