Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой

«Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — заявил Киркоров.