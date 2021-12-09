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1 час назад

Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой

Поп-исполнитель Филипп Киркоров признал, что отношения с Аллой Пугачевой были ошибкой. В беседе с изданием «7Дней» он рассказал, что весь их брак начался как его каприз.

Киркоров назвал брак с Пугачевой ошибкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка. Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает», — заявил Киркоров.

Также музыкант отметил, что его жизнь сильно изменилась с рождением детей — Мартина и Аллы-Виктории. Киркоров признался, что стал жить с оглядкой на то, как на его поступки и песни посмотрят наследники.

Киркоров рассказал про родовое проклятие

Напомним, что Пугачева и Киркоров прожили вместе 11 лет — с 1994 по 2005 год. Их брак регистрировал в Санкт-Петербурге Анатолий Собчак, а венчалась пара в Иерусалиме. Киркоров стал для Примадонны четвертым мужем, она же для него — первой и пока последней женой.
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