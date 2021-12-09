Названы самые популярные у иностранцев музыканты из России

Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify оказались композитор Петр Чайковский, дуэт Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн). Об этом сообщает РИА Новости.

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Также в первую десятку попали композитор и пианист Сергей Рахманинов, исполнитель электронной танцевальной музыки Tony Igy (Антон Игумнов), поп-исполнитель JONY, группа t.A.T.u., дуэт IC3PEAK и исполнитель kostromin (Глеб Костормин).

Также в первую десятку попали композитор и пианист Сергей Рахманинов, исполнитель электронной танцевальной музыки Tony Igy (Антон Игумнов), поп-исполнитель JONY, группа t.A.T.u., дуэт IC3PEAK и исполнитель kostromin (Глеб Костормин).