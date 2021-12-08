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56 минут назад

Валерия рассказала, почему Пригожин решил сбросить вес

Певица Валерия рассказала, что заставило ее мужа Иосифа Пригожина похудеть на 11 килограммов.

Валерия рассказала, почему Пригожин решил сбросить вес
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью WomanHit Валерия заявила, что инициатива сбросить вес исходила не от нее – Пригожин поспорил с другом, что похудеет на 20 килограммов до Нового года.

«Уже 11 позади. Дедлайн 31 декабря. Я его, конечно, поддерживаю: «Давай с тобой разгрузочный день устроим, я за компанию». Или он приходит домой, спрашивает меня: «Что мне сейчас съесть?» Я стараюсь его не соблазнять», - призналась артистка.

Она отметила, что муж спорил на деньги, и это стало хорошим стимулом добиться цели.

Также певица заметила, что с ней Пригожин никогда не спорит, потому что она все равно окажется права.

В том же интервью Валерия рассказала, что ей нравится, когда представители противоположного пола ухаживают за собой, но она не может привыкнуть, что мужчины «делают себе губы».

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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