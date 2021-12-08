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10 минут назад

В студии Малахова прозвучала новая версия смерти актера Панина

Друг и директор Андрея Панина Геннадий Русин на шоу Андрея Малахова раскрыл новые подробности, предшествующие гибели актера. По словам мужчины, именно с того момента на артиста «подсели мошенники и криминал».

В студии Малахова прозвучала новая версия смерти актера Панина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Андрей возвращался из Киева в Москву. Летел бизнес-классом. К нему подсела барышня, очень общительная. Они с ней разговаривали, вместе фотографировались. По прилету она оставила ему свой телефон, сказав, что у кого-то есть интерес в том, чтобы Андрей снял фильм. А он же всегда хотел стать режиссером и снять что-то свое, и естественно загорелся. Через какое-то время она пригласила его в ночной клуб под предлогом разговора о проекте. В итоге о деле не говорили, она к нему липла, фотографировались. Было сделано много фотографий. И, как выяснилось позже, снимали еще и извне», — рассказал Русин.

Он отметил, что через время Панину начали поступать звонки с угрозами.

«Говорили: "Ты очень сильно попал. Та, с кем ты тусовался — девушка очень серьезного, не криминального, но серьезного человека с андеграунда. У тебя будут большие проблемы"».

Сначала, по словам Русина, угрожали слить фотографии СМИ, но поняв, что Панина это не пугает, начали давить на то, что «муж у девушку очень крутой человек в Украине».

«Пугали расправой и требовали денег. Очень много денег. Андрюха попросил меня разобраться с этим. Мы пробили номер этого человека, созвонились и договорились о встрече в Измайловском комплексе».

Разговор затянулся на два часа, но вопрос удалось решить, не заплатив и копейки, отметил Русин.

«Мне кажется, что след, когда на Андрюху подсели мошенники и криминал пошел оттуда. Во-первых, не заплатили деньги. Во-вторых, они поняли, что его можно качать, ведь он не сам начал разбираться, а меня прислал. Думаю, что после этой истории они просто ждали случая. И он им представился во время съемок Андрея в «Гетерах майора Соколова», — подытожил Русин.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,Андрей Панин,
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