В студии Малахова прозвучала новая версия смерти актера Панина

«Андрей возвращался из Киева в Москву. Летел бизнес-классом. К нему подсела барышня, очень общительная. Они с ней разговаривали, вместе фотографировались. По прилету она оставила ему свой телефон, сказав, что у кого-то есть интерес в том, чтобы Андрей снял фильм. А он же всегда хотел стать режиссером и снять что-то свое, и естественно загорелся. Через какое-то время она пригласила его в ночной клуб под предлогом разговора о проекте. В итоге о деле не говорили, она к нему липла, фотографировались. Было сделано много фотографий. И, как выяснилось позже, снимали еще и извне», — рассказал Русин.