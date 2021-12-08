Пользователи поспорили с Сябитовой о лучших женах

Пользователи Instagram раскритиковали телеведущую Розу Сябитову за слова о женах-татарках.
«Люблю повторять поговорку: «От судьбы не жди подарка лучше, чем жена-татарка». И вот почему! Исторически (в XIX - начале XX века) жена-татарка рассматривалась как элемент престижа, как более образованная и статусная женщина», - написала Сябитова.
По ее словам, жена-татарка всегда считалась мощным тылом семьи, способной обеспечить уют и приумножить благосостояние, дом татарки – полная чаша. Также Сябитова отметила, что воспитание и практичный ум не позволяют татаркам изменять мужьям.
Подписчики в комментариях отметили, что счастье в семейной жизни не зависит от национальности.
«Нация не при чем! Зависит все от самого человека», «По-моему, прекрасные женщины есть во всех национальностях, добрые, умные, хорошие хозяйки, даже в Африке», «От воспитания зависит все, а не от нации», - возразили пользователи.
Другие написали, что данная Сябитовой характеристика была актуальна для татарских женщин на рубеже XIX-XX веков, а сейчас они «абсолютно другие».
Третьи сочли рассуждения Сябитовой нескромными.
«Зачем самим себя хвалить, ждите, когда вас другие похвалят», «Сам себя не похвалишь...», «Как вы себе льстите», - упрекнули телесваху подписчики.