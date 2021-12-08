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1 час назад

Айза лишилась рекламных контрактов из-за досадной оплошности

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина лишилась крупных рекламных контрактов из-за интимного фото в соцсетях. Об этом она рассказала в интервью изданию «Секрет фирмы».

Айза лишилась рекламных контрактов из-за досадной оплошности
Фото: InstagramInstagram

В сентябре 2020 года Айза опубликовала в сториз интимную фотографию. Спустя минуту она удалила снимок и объяснила, что выложила его по ошибке. По словам Айзы, он предназначался для ее тогдашнего бойфренда Олега Майями, однако его успели увидеть 6 млн человек.

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Анохина призналась, что оплошность обошлась ей большими финансовыми потерями.

«Могу сказать, что я потеряла крупные контракты, к сожалению, и мне от этого было очень больно. Это роковая ошибка произошла из-за невнимательности, усталости, но это лично моя ответственность. И я согласна с теми, кто от меня ушел», - призналась Айза.

По ее словам, вопреки распространенному мнению, она не получила никакой выгоды из-за утекшего в интернет интимного снимка. После ухода рекламодателей она несколько месяцев «была в очень плохом эмоциональном и психологическом состоянии» и не могла работать.

Айза также призналась, что была одной из первых знаменитостей в России, которые начали зарабатывать в соцсетях. Первые рекламные посты публиковались на бартерной основе, затем она начала получать за них деньги – около 50 тысяч рублей. Самый большой заработанный в соцсетях гонорар, по словам Айзы, на сегодняшний день составляет 26 млн рублей.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,журнал "Секрет фирмы",
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