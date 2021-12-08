Экс-солистка t.A.T.u заявила, что хочет второго ребенка

Экс-солистка поп-группы t.A.T.u Лена Катина в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» заявила, что хочет еще раз стать мамой.

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«Обязательно. Очень хочу», - сказала Катина в ответ на вопрос, хочет ли певица еще ребенка.

Она также сообщила, что хотела бы встретить спутника жизни и добавила, что ее сердце уже не свободно.

«Мужчина моей мечты – это мой мужчина в данный момент. Это относительно новая история, поэтому я не готова подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину», - сказала Катина.

Она подтвердила, что счастлива с новым избранником. Также Катина сообщила, что ее новый мужчина не иностранец и не музыкант.