Врач рассказала о последствиях интервального голодания Баскова

Главный диетолог Петербурга, доцент кафедры гигиены питания Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова Лариса Мосийчук рассказала, какие последствия ждут певца Николая Баскова, который худеет с помощью интервального голодания, пишет "Пятый канал".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Басков, похудевший на несколько килограммов, рассказал, что сбрасывает вес с помощью интервального голодания.

По мнению диетолога, такое голодание подходит не всем. Людям с хроническими заболеваниями и людям с нарушением обмена веществ стоит быть осторожными. Если жалоб и противопоказаний нет, вреда не будет. При этом нужно разделять понятия «диета» и «голодание». Так, диета – ограничение приема пищи или продуктов, а голодание – когда человек не принимает пищу.

«Мы спим ночью — это тоже интервальное голодание», — пояснила Мосийчук.

По ее словам, в голодании в течение 12 часов опасности нет. Большую часть этого времени человек спит. Также нет риска для организма и в 16-часовом голодании, когда на еду отводится восемь часов.

Мосийчук считает, что Басков с помощью интервального голодания не только похудеет, но и укрепит здоровье.