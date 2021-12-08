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49 минут назад

Врач рассказала о последствиях интервального голодания Баскова

Главный диетолог Петербурга, доцент кафедры гигиены питания Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова Лариса Мосийчук рассказала, какие последствия ждут певца Николая Баскова, который худеет с помощью интервального голодания, пишет "Пятый канал".

Врач рассказала о последствиях интервального голодания Баскова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Басков, похудевший на несколько килограммов, рассказал, что сбрасывает вес с помощью интервального голодания.

По мнению диетолога, такое голодание подходит не всем. Людям с хроническими заболеваниями и людям с нарушением обмена веществ стоит быть осторожными. Если жалоб и противопоказаний нет, вреда не будет. При этом нужно разделять понятия «диета» и «голодание». Так, диета – ограничение приема пищи или продуктов, а голодание – когда человек не принимает пищу.

«Мы спим ночью — это тоже интервальное голодание», — пояснила Мосийчук.

По ее словам, в голодании в течение 12 часов опасности нет. Большую часть этого времени человек спит. Также нет риска для организма и в 16-часовом голодании, когда на еду отводится восемь часов.

Мосийчук считает, что Басков с помощью интервального голодания не только похудеет, но и укрепит здоровье.

«Это система зигзагом, ничего плохого здесь нет, ничего не случится. Если через 16 часов он работает, восемь спит, просыпается и ест. Ничего плохого с его организмом не случится кроме того, что он оздоровится», — подчеркнула Мосийчук.

Шоу-бизнес,Николай Басков,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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