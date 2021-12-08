Кучера высказался о блокировке Youtube-канала Шукшиной

Телеведущий Оскар Кучера отреагировал на блокировку Youtube-канала Марии Шукшиной.
В комментарии «Подъему» Кучера назвал блокировку безобразием и попыткой «заткнуть рты» несогласным.
«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, «заткните рты». То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты», - сказал телеведущий.
Он выразил мнение, что подобные методы еще больше раззадорят противников вакцинации, разделят общество и усугубят недоверие.
При этом Кучера отметил, что сам никогда не был противником вакцинации, а лишь «задавал вопросы».
Актриса Мария Шукшина, неоднократно высказывавшаяся против вакцинации от коронавируса, сообщила в Instagram о блокировке своего Youtube-канала «за нарушение правил сообщества» сервиса. В пресс-службе Google в России объяснили, что аккаунт Шукшиной на YouTube заблокировали за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Ранее Instagram начал предупреждать посетителей страницы Шукшиной, что ее «аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию».