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54 минуты назад

«Безобразие!»: Оскар Кучера высказался о блокировке Youtube-канала Марии Шукшиной

Телеведущий Оскар Кучера отреагировал на блокировку Youtube-канала Марии Шукшиной.

Кучера высказался о блокировке Youtube-канала Шукшиной
Фото: InstagramInstagram

В комментарии «Подъему» Кучера назвал блокировку безобразием и попыткой «заткнуть рты» несогласным.

«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, «заткните рты». То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты», - сказал телеведущий.

Он выразил мнение, что подобные методы еще больше раззадорят противников вакцинации, разделят общество и усугубят недоверие.

При этом Кучера отметил, что сам никогда не был противником вакцинации, а лишь «задавал вопросы».

YouTube заблокировал аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина, неоднократно высказывавшаяся против вакцинации от коронавируса, сообщила в Instagram о блокировке своего Youtube-канала «за нарушение правил сообщества» сервиса. В пресс-службе Google в России объяснили, что аккаунт Шукшиной на YouTube заблокировали за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Ранее Instagram начал предупреждать посетителей страницы Шукшиной, что ее «аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию».

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Оскар Кучера,Google,
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