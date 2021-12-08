Кучера высказался о блокировке Youtube-канала Шукшиной

«Это просто безобразие. О какой свободе слова, гласности тогда может в принципе идти речь? Это, что называется, «заткните рты». То есть мы будем бороться не разумными способами с доводами и прочим, а мы будем просто закрывать вам рты», - сказал телеведущий.