Боярский чуть не расплакался на прощании с Ниной Ургант

«Она для меня была тетей. Это вообще член нашей семьи. Наши два клана, они переплелись между собой. Я обожал компанию. Она, конечно, великая актриса была. Она, как мама для всех нас была. Ее качества самые простые: материнские, узнаваемые для всех ленинградцев. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная», — сказал Боярский.