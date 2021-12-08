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21 минуту назад

Боярский чуть не расплакался на прощании с Ниной Ургант

Михаил Боярский посетил похороны советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант в Санкт-Петербурге. Во время своей речи актер едва сдержал слезы. Видеозапись прощания Боярского с Ургант приводит «Пятый канал».

Боярский чуть не расплакался на прощании с Ниной Ургант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она для меня была тетей. Это вообще член нашей семьи. Наши два клана, они переплелись между собой. Я обожал компанию. Она, конечно, великая актриса была. Она, как мама для всех нас была. Ее качества самые простые: материнские, узнаваемые для всех ленинградцев. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная», — сказал Боярский.

Актер отметил, что если бы еще кто-то из его семьи был жив, то «все они были бы сегодня здесь».

«Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, и брат, и дяди, и тети, что я передал самые искренние соболезнования. Тетя Нина — это член семьи, который ушел. Пусто. Еще более и более пусто. Они были такие настоящие», — закончил свою речь Боярский.

Нина Ургант ушла из жизни в начале декабря. Ей было 92 года.

Шоу-бизнес,Нина Ургант,Михаил Боярский,
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