Третья жена артиста Александра Градского Ольга наняла «хороших юристов» для борьбы за наследство композитора и исполнителя, сообщает mk.ru.
Утверждается, что Ольгу Градскую интересует творческое наследие артиста — библиотека с архивом Градского, якобы сложенным в огромных кожаных мешках.
«Там все, в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий (переулок), он вываливал эти кучи и балдел, перебирая», — вспоминают друзья.
Кроме того, Ольга якобы не имеет доступа к архиву.
«Судя по всему, Коташенко (последняя жена артиста) уже все вывозит оттуда. Куда, зачем – никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим», — говорят близкие к семье Градского источники.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга.
Ранее сообщалось, что участники шоу «Голос», которых наставлял Александр Градский, посвятили ему номер на концерте в «Крокус Сити Холле».