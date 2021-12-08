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16 минут назад

«МК»: третья жена Градского наняла адвокатов для борьбы за наследство артиста

Третья жена артиста Александра Градского Ольга наняла «хороших юристов» для борьбы за наследство композитора и исполнителя, сообщает mk.ru.

Утверждается, что Ольгу Градскую интересует творческое наследие артиста — библиотека с архивом Градского, якобы сложенным в огромных кожаных мешках.

«Там все, в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий (переулок), он вываливал эти кучи и балдел, перебирая», — вспоминают друзья.

Кроме того, Ольга якобы не имеет доступа к архиву.

«Судя по всему, Коташенко (последняя жена артиста) уже все вывозит оттуда. Куда, зачем – никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим», — говорят близкие к семье Градского источники.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга.

Ранее сообщалось, что участники шоу «Голос», которых наставлял Александр Градский, посвятили ему номер на концерте в «Крокус Сити Холле».

Шоу-бизнес,Видео,Александр Градский,Московский комсомолец,
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