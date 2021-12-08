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8 декабря

"МК": третья жена Градского наняла адвокатов для борьбы за наследство артиста

Третья жена артиста Александра Градского Ольга наняла "хороших юристов" для борьбы за наследство композитора и исполнителя, сообщает mk.ru. Утверждается, что Ольгу Градскую интересует творческое наследие артиста - библиотека с архивом Градского, якобы сложенным в огромных кожаных мешках. "Там все, в этих мешках: какая-то переписка, листочки с воспоминаниями, статьи, фотографии, клавиры. Когда мы приезжали к нему на Козицкий (переулок), он вываливал эти кучи и балдел, перебирая", - вспоминают друзья. Кроме того, Ольга якобы не имеет доступа к архиву. "Судя по всему, Коташенко (последняя жена артиста) уже все вывозит оттуда. Куда, зачем – никто не знает. А это нужно разбирать, заниматься этим", - говорят близкие к семье Градского источники. Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга. Ранее сообщалось, что участники шоу "Голос", которых наставлял Александр Градский, посвятили ему номер на концерте в "Крокус Сити Холле".

"МК": третья жена Градского наняла адвокатов для борьбы за наследство артиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Александр Градский,Московский комсомолец,
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