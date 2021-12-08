Айза рассказала, кого сын Гуфа считает отцом

Бьюти-блогер и исполнительница Айза поделилась с подписчиками личными переживаниями насчет отношений со своими бывшими мужьями — рэпером Гуфом и бизнесменом Дмитрием Анохиным. В Instagram она отметила, что возобновила общение с последним, поскольку «отношения родителей не должны сказываться на детях», а их общий с Гуфом сын считает отцом именно Дмитрия.

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От каждого брака у Айзы есть по одному сыну. Накануне она опубликовала снимок с предпринимателем и поклонники даже стали говорить о возможном воссоединении пары после разрыва. Однако исполнительница объяснилась, что ее сыновьям просто нужна поддержка и забота бывшего мужа.

«Мы в разводе, мы не пара, но мы учимся уважать друг друга как родителей Элвиса и Сэма. Да, Сэм и Диму считает папой», — добавила Айза.