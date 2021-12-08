На записи слышно, как незнакомка сообщает Кудрявцевой о том, что в системе банка отображается попытка перевода денежных средства с ее лицевого счета. В ответ актриса и ведущая популярной программы «Секрет на миллион» поинтересовалась, как зовут собеседницу, а затем обратилась к ней, не стесняясь в выражениях.