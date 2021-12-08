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1 час назад

Кудрявцева записала на видео жесткий разговор с мошенницей

Телеведущая Лера Кудрявцева жестко пообщалась с телефонной мошенницей. Записанный на видео разговор российская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На записи слышно, как незнакомка сообщает Кудрявцевой о том, что в системе банка отображается попытка перевода денежных средства с ее лицевого счета. В ответ актриса и ведущая популярной программы «Секрет на миллион» поинтересовалась, как зовут собеседницу, а затем обратилась к ней, не стесняясь в выражениях.

«Мария Александровна, вот скажите, ***** [зачем] вам все это надо? Не хотите под [уголовную] статью попасть, а?» — спросила ее Кудрявцева.

Сначала девушка попыталась возразить телезвезде, а затем, поняв, что похитить деньги не получится, попрощалась с Кудрявцевой.

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