Телеведущая Лера Кудрявцева жестко пообщалась с телефонной мошенницей. Записанный на видео разговор российская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
На записи слышно, как незнакомка сообщает Кудрявцевой о том, что в системе банка отображается попытка перевода денежных средства с ее лицевого счета. В ответ актриса и ведущая популярной программы «Секрет на миллион» поинтересовалась, как зовут собеседницу, а затем обратилась к ней, не стесняясь в выражениях.
«Мария Александровна, вот скажите, ***** [зачем] вам все это надо? Не хотите под [уголовную] статью попасть, а?» — спросила ее Кудрявцева.
Сначала девушка попыталась возразить телезвезде, а затем, поняв, что похитить деньги не получится, попрощалась с Кудрявцевой.