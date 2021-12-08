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1 час назад

Малышева: между стрингами и половыми инфекциями связи нет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что женские стринги никак не связаны с инфекциями мочеполовой системы. Она рассказала про новое исследование американских учёных, согласно которому само изделие не может стать причиной распространения инфекции. Об этом ведущая рассказала в эфире программы «Жить Здорово!».

Малышева рекомендовала спать без нижнего белья
Фото: Жить Здорово! / youtubeЖить Здорово! / youtube

Хлопок и синтетика — разницы нет никакой. Разница определяется чистотой этой области у женщины. Микробы не живут ни на хлопке, ни на синтетике. Микробы живут в выделениях, — объяснила Малышева.

При этом она отметила, что нижнее бельё необходимо менять каждый день, а стирать его нужно при температуре 60–70 градусов. Ведущая также добавила, что спать лучше всего без нижнего белья. По её словам, сон нагишом предотвращает развитие грибковых инфекций.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.

Он добавил: если раньше у людей была возможность приехать из дальних населённых пунктов за врачебной помощью, то теперь время, за которое они должны успеть добраться до больницы, сократилось.

Шоу-бизнес,Александр Семенов,Елена Малышева,Роспотребнадзор,
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