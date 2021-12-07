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40 минут назад

Лайма Вайкуле показала изменившегося Андрея Данилко

Лайма Вайкуле порадовала поклонников Андрея Данилко (Верки Сердючки), опубликовав в своем Instagram-аккаунте видео с артистом. Он приехал к певице в гости во время ее гастролей. Поклонники Данилко обратили внимание, что он набрал лишний вес.

Несколько лет назад артист прекратил свою деятельность из-за проблем со здоровьем. Точный диагноз до сих пор неизвестен. В интернете ходили слухи об онкологии, но продюсер Данилко Юрий Никитин опроверг данную информацию. Позже представитель артиста в интервью Дмитрию Гордону на его Youtube-канале заявил, что у исполнителя возник гормональный сбой и у него перепутались день с ночью из-за плотного графика. Его состояние начало сказываться на внешности. Данилко информацию также подтвердил, заявив, что лишний вес и общий нелицеприятный вид вызваны не едой или выпивкой, а болезнью.

«Любимые друзья», — подписала видео со встречи с артистом Вайкуле.

На кадрах знаменитости тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими объятиями.

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Гордон,Юрий Никитин,Андрей Данилко,Лайма Вайкуле,
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