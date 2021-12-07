Опубликован снимок с возможной материю детей Киркорова

Певец Филипп Киркоров опубликовал снимок с предпринимательницей Натальей Ефремовой, на которую очень похожа его дочка Алла-Виктория. На снимке поп-король позирует вместе с наследницей, певицей Клавой Кокой, блогером Даней Милохиным и бизнесвумен.
«Мои друзья — самые невероятные. Сквозь метель добрались в засекреченное место, чтобы разделить с нами наш праздник. Спасибо каждому за добрые слова, за прекрасные подарки, за искренние улыбки и чистые сердца. Все это чудо сотворила наша крестная мама Наташа Ефремова в честь юбилея Аллы-Виктории. Мои слова благодарности летят всем моим гостям», — подписал публикацию с с празднования 10-летия своей дочери поп-исполнитель.
Женщину нередко называют возможной биологической мамой детей Филиппа Киркорова. Сам же певец при этом отмечает, что Наталья лишь крестная Аллы-Виктории и Мартина. Однако пользователи сети и СМИ отмечают, что наследница Киркорова очень похожа на Ефремову.
Напомним, что дети Филиппа Киркорова официально появились на свет от суррогатной матери, личность которой не раскрывается. Мартин родился в 2011 году, а Алла-Виктория — в 2012 году.