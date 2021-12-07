Опубликован снимок с возможной материю детей Киркорова

«Мои друзья — самые невероятные. Сквозь метель добрались в засекреченное место, чтобы разделить с нами наш праздник. Спасибо каждому за добрые слова, за прекрасные подарки, за искренние улыбки и чистые сердца. Все это чудо сотворила наша крестная мама Наташа Ефремова в честь юбилея Аллы-Виктории. Мои слова благодарности летят всем моим гостям», — подписал публикацию с с празднования 10-летия своей дочери поп-исполнитель.