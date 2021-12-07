Вскрылась причина исключения спектакля с Бузовой из репертуара МХАТа

Спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой убрали из репертуара МХАТа из-за несоответствия «конъюнктурным целям общественного развития». Об этом заявил бывший директор по связям с общественностью театра Вадим Ампелонский, пишет «Газета.ru».

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Как отметил экс-сотрудник театра, постановка вызвала слишком мощный общественный резонанс.

«В этом смысле "Чудесный грузин" был одновременно постановкой и суперактуальной, и традиционалистски обусловленной. Снятие "Чудесного грузина" с репертуара МХАТа, которое де-факто состоялось за полтора месяца до появления господина Кехмана в театре, говорит о том, что события в области культуры с таким мощным резонансным потенциалом сегодня не соответствуют конъюнктурным целям общественного развития, — отметил Ампелонский.

По его мнению, постановка «била в точки общественного разлома», а личность Иосифа Сталина, о котором рассказывал спектакль, вызывает полярные оценки в России. Кроме того, и к певице Ольге Бузовой отношение россиян неоднозначно. Ампелонский напомнил, что перед июньской премьерой спектакля случился столь мощный общественный резонанс, что театру была обеспечена медийная повестка на целый месяц.

Напомним, что 27 октября Владимира Кехмана назначили новым гендиректором МХАТ имени Горького. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов, а после и вовсе удалена из репертуара.