В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
46 минут назад

Необычный образ Цискаридзе привел в восторг поклонников

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе на своей странице в Instagram поздравил подписчиков с праздником Ханукой и опубликовал свою фотографию в традиционной еврейской одежде.

Необычный образ Цискаридзе привел в восторг поклонников
Фото: РамблерРамблер

«Как здорово, что сегодня не простой будничный понедельник, а важный еврейский праздник, символизирующий победу Божественного провидения над земной суетой, триумф жизни над смертью, торжество свободы над тиранией и безнравственностью... Хочется отмечать его даже не будучи евреем по крови, потому что смыслы и метафоры, заложенные в традициях, актуальны для каждой религии, нации и общества», - написал Цискаридзе.

Он вспомнил, как маленьким мальчиком в Тбилиси ходил с мамой в гости к друзьям семьи на праздничный ужин и как с восторгом смотрел на ханукальный светильник. По его словам, Ханука — очень красивый праздник.

«Если Вы когда-нибудь видели или присутствовали при этом событии, оно наверняка запомнилось вам своей непередаваемой атмосферой веры, силы, семьи, преемственности и единения. И новых надежд впереди!», - добавил Цискаридзе.

Он призвал уважать и исследовать традиции разных стран, так как «с познанием чужой истории приходит умение ценить и свою культуру».

На фотографии Цискаридзе предстал в традиционной еврейской одежде. Он сообщил, что снимок сделал в дружеской инсценировке и захотел поделиться творческим перевоплощением с подписчиками.

Читатели страницы Цискаридзе оценили образ артиста.

«Органично получилось, но грузина не спрятать», - написал один из них.

«А вам идет», - считает другая поклонница артиста.

«Фотографии бомба! Обожаю ваше чувство юмора!», «Фото потрясающее! Но не еврей ни разу. Взгляд грузинский», «Где-то слышал фразу: «Евреем можешь ты не быть, но по-еврейски жить обязан», «7.40 , пошла музыка», - написали другие. Они также поздравляли всех с Ханукой и желали друг другу добра и света.

Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители