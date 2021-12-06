Необычный образ Цискаридзе привел в восторг поклонников

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе на своей странице в Instagram поздравил подписчиков с праздником Ханукой и опубликовал свою фотографию в традиционной еврейской одежде.
«Как здорово, что сегодня не простой будничный понедельник, а важный еврейский праздник, символизирующий победу Божественного провидения над земной суетой, триумф жизни над смертью, торжество свободы над тиранией и безнравственностью... Хочется отмечать его даже не будучи евреем по крови, потому что смыслы и метафоры, заложенные в традициях, актуальны для каждой религии, нации и общества», - написал Цискаридзе.
Он вспомнил, как маленьким мальчиком в Тбилиси ходил с мамой в гости к друзьям семьи на праздничный ужин и как с восторгом смотрел на ханукальный светильник. По его словам, Ханука — очень красивый праздник.
«Если Вы когда-нибудь видели или присутствовали при этом событии, оно наверняка запомнилось вам своей непередаваемой атмосферой веры, силы, семьи, преемственности и единения. И новых надежд впереди!», - добавил Цискаридзе.
Он призвал уважать и исследовать традиции разных стран, так как «с познанием чужой истории приходит умение ценить и свою культуру».
На фотографии Цискаридзе предстал в традиционной еврейской одежде. Он сообщил, что снимок сделал в дружеской инсценировке и захотел поделиться творческим перевоплощением с подписчиками.
Читатели страницы Цискаридзе оценили образ артиста.
«Органично получилось, но грузина не спрятать», - написал один из них.
«А вам идет», - считает другая поклонница артиста.
«Фотографии бомба! Обожаю ваше чувство юмора!», «Фото потрясающее! Но не еврей ни разу. Взгляд грузинский», «Где-то слышал фразу: «Евреем можешь ты не быть, но по-еврейски жить обязан», «7.40 , пошла музыка», - написали другие. Они также поздравляли всех с Ханукой и желали друг другу добра и света.