Необычный образ Цискаридзе привел в восторг поклонников

«Как здорово, что сегодня не простой будничный понедельник, а важный еврейский праздник, символизирующий победу Божественного провидения над земной суетой, триумф жизни над смертью, торжество свободы над тиранией и безнравственностью... Хочется отмечать его даже не будучи евреем по крови, потому что смыслы и метафоры, заложенные в традициях, актуальны для каждой религии, нации и общества», - написал Цискаридзе.