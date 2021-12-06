DAVA подарил бездомной бабушке квартиру

Певец DAVA (Давид Манукян), увидев у одного блогера в Instagram историю бездомной бабушки в Молдавии, решил помочь ей и купил квартиру. О своем поступке музыкант рассказал в видео на своей странице в соцсети.

Фото: Instagram Instagram

Певец в это время должен был принять участие в фестивале «Новая песня года» в качестве ведущего, но решил отменить все, чтобы помочь бабушке. Со слов блогера Глеба, у которого DAVA и увидел историю, и самой 72-летней пенсионерки на улицу ее выгнала 44-летняя дочь. Она отбирала у матери все до последней копейки и избивала. Женщина предпочитала вести вольготный образ жизни, не проработав и дня. При этом 72-летняя пенсионерка ни в чем не винит свою дочь, продолжая любить ее.

Приехав в Молдавию и разыскав нужную бабушку, певец купил ей в магазине продуктов, отвел в ресторан и на ночь пристроил в отель. На следующее утро DAVA уже привел пенсионерку в ее новую квартиру. Услышанное заставило бабушку расплакаться.

«Золото! Сынок мой, удачи вам и счастья», — поблагодарила певца старушка.

Сам же DAVA подписал видео так: «Что должно произойти в голове человека, чтобы так поступить с собственной мамой? Я сделал все, что было в моих силах! Любите своих родных и близких!».